Tartu spordi lühiuudised

Liigatabelis on tartlased kogunud kümnest mängust üheksa võitu ja teisel kohal oleva TalTechi ees on neil kuuepunktine edu. Põhihooajal on tartlastel mängida veel kuus mängu. Järgmine kohtumine ootab Bigbank Tartul ees 15. jaanuaril VK Biolaris / Jelgava MSG võistkonnaga. TPM