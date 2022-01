Läti pidas kinni kaks Vene sõjaväeluure heaks töötamises kahtlustatavat

«Isikute jätkuv osalemine Läti riigi vastases tegevuses on sellega lõpetatud,» lausus julgeolekuteenistuse juht Normunds Mežviets eile Läti avalik-õiguslikule ringhäälingule LSM, lisades, et mõlemad inimesed on praegu kahtlusalustena vahi all.