Välismaa lühiuudised

Kirjanik Viktor Šenderovitš põgenes Venemaalt

Tuntud vene satiirik Viktor Šenderovitš, kelle võimud kuulutasid eelmisel aastal välisagendiks, põgenes Venemaalt, sest kardab enda sõnul kriminaalkaristust. 63-aastane Šenderovitš oli 1990. aastatel populaarse satiirisaate «Nukud» stsenarist. Saade kadus eetrist 2000. aastal, varsti pärast Vladimir Putini võimuletulekut. Šenderovitš ütles, et lahkus riigist surve tõttu, mida on talle avaldanud Kremliga lähedalt seotud Jevgeni Prigožin. Šenderovitš ei avaldanud, kuhu ta põgenes. Prigožini firma Concord teatas detsembris, et annab Šenderovitši raadios esitatud laimavate kommentaaride eest kohtusse. Enne seda mõistis kohus kirjanikult Prigožini kasuks välja 100 000 rubla moraalse kahju tekitamise eest. AFP/BNS