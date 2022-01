Lääne-Harju vallas hakati taotlusi vastu võtma eelmisel nädalal ja neid on esitatud iga päev üsna tempokalt. Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja ­Anneli Sert ütles, et avaldusi hakkas laekuma juba päev enne ametliku vastuvõtu algust ja hästi hoogne oli ka nädalavahetus, nii et kui ametnikud esmaspäeval tööle tulid, oli neid juba suur hulk. «Ilmselt olid perekonnad nädalavahetusel tegelenud oma elektriarvetega ja siis ka taotlusi esitanud,» lausus ta.