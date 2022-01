Jah, üllatusefekt jäi seekord ära. Aga see polnud kuidagi Porsche viga. Ma olin Macaniga varem juba kaks korda kohtunud. Kunagi mitmeid aastaid tagasi tava-Macaniga. Ja siis hiljuti sellesama GTSi eelmise versiooniga.

Raske oleks teha neutraalset nägu ja öelda, et noh, Macan on olemuselt ju linnamaastur, et üllatage mind parem 911 Carrera GTS-i või mõne mudeliga sportautode tootja kuulsusrikkast ajaloost.