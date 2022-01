Välismaa lühiuudised

Leedu valitsus tühistab lepingu Belaruskaliga

Leedu valitsus otsustas eile, et riikliku raudteefirma leping Valgevene väetisetootja Belaruskaliga tuleb tühistada, sest see ei ole kooskõlas riigi julgeolekuhuvidega. «1. veebruarist see [leping] enam ei kehti,» ütles transpordiminister Marius Skuodis valitsusistungi järel. Lietuvos Geležinkeliai ja Belaruskali sõlmisid lepingu 2018. aasta kevadel ja see pidanuks kestma 2023. aasta lõpuni. Leping nägi ette umbes 11 miljoni tonni Valgevene väetise tarnimist läbi Leedu ja Klaipėda sadama. Belaruskali kaupade tarne Leedu kaudu on kestnud hoolimata 8. detsembril jõustunud USA sanktsioonidest, kuna Valgevene firma oli teinud ettemakse raudteeteenuste kasutamise eest mitme kuu vältel. BNS