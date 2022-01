EAL on kardisportlastega nende juubeliaastal tülli pööramas

Kuigi EKL kuulub EALi alla, on kardiliidul olnud seni volitus vastutada Eesti kardispordi eest, mis tänavu tähistab 60. aastapäeva. See tähendab, et EKL on majanduslikult olnud EAList eraldiseisev üksus ning kogu spordiala juhtimine on käinud kardiliidu kaudu. Nüüd soovib EAL sobitada EKLi oma ühtsesse raami ehk teha sellest alakomitee, sest täpselt samamoodi toimetavad EALis autoralli, rallikross, kiirendussport ja ka kõik ülejäänud distsipliinid.