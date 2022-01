Majanduse lühiuudised

Eesti ostab Soomes asuva tuulepargi kogutoodangu

Eesti Energia ja Octopus Energy kontserni kuuluv Octopus Renewables on sõlminud pikaajalise elektrienergia ostulepingu (PPA) kestusega viis aastat ja kogumahus 1,4 TWh. Eesti Energia ostab alates 2022. aastast Soomes asuva tuulepargi kogutoodangu. Lepingu maht 1,4 TWh on sama palju, nagu tarbib aastas 425 000 Eesti kodumajapidamist. Lääne-Soomes asuv tuulepark alustab tegevust 2022. aastal ja hakkab aastas tootma 280 gigavatt-tundi puhast elektrit. BNS

Mullune riigieelarve laekus juba 11 kuuga üle

Möödunud aasta novembri lõpu seisuga täitusid riigieelarve maksutulud 106-protsendiliselt. Novembri eest tasuti maksu- ja tolliametile 760,4 miljonit eurot maksutulu, mida on 13,7 protsenti rohkem kui 2020. aasta samal kuul, ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Merliin Laos (pildil). Neljanda kvartali algus on toonud kaasa maksutulude kiire kasvu, mille põhjusteks on eelkõige II sambast lahkujate erakorraline tulumaksu tasumine, lisaks positiivsed arengud tööturul ning üldine hinnatõus. PM

Konkurentsiamet uurib Ekspress Grupi piletiäri

Konkurentsiamet algatas järelevalvemenetluse Ekspress Grupi suhtes seoses piletimüügiteenuse Piletitasku tasuta reklaamipaketi pakkumisega oma meediakanalites. Kaebuse esitas ametile Piletilevi. «Taotluse kohaselt on selle tulemusena PAF Korvpalli Meistriliigas osalevad korvpalliklubid leppinud vähemalt vahendatult kokku selles, et müüvad pileteid oma kodumängudele, sealhulgas teiste liigade raames peetavatele kodumängudele, eksklusiivselt läbi Piletitasku,» märkis konkurentsiameti koostöö- ja tugiteenuste osakonna juhataja Maarja Uulits. Kui kaua menetlus aega võtab, ei oska konkurentsiamet praegu öelda. BNS

USAs on ametlikult 40 aasta võimsaim inflatsioon

Eile avaldatud andmete kohaselt kallines elu USAs detsembris eelmise aasta sama kuuga võrreldes seitse protsenti ning inflatsiooninäit jõudis 40 aasta kõige kõrgemale tasemele. Sealjuures on näidu näol tegu tarbijahinnaindeksi liikumisega, aga sellest on välja võetud energia- ja toiduainehinnad. Inflatsiooninäitu jälgivad huviga ka keskpankurid, sest USA föderaalreservi juhtliikmed on juba öelnud, et tahavad raha kiire odavnemise vastu võidelda intressimäärade tõstmisega. PM

IEA juht süüdistab Euroopa gaasikriisis Gazpromi