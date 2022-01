Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on tegu teise trammitee rajamisega pärast Eesti taasiseseisvumist. «Sellega paralleelselt oleme hakanud mõtlema ka järgmiste sammude peale Tallinna trammivõrgustiku arendamisel. Linn on tellinud viis trammiteede eskiisi ja ma usun, et juba varsti saame rääkida ka järgmiste trammiliinide projekteerimistingimustest,» ütles Svet.