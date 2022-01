Omikrontüvega nakatunutel tunduvad praegustel andmetel olevat küll leebemad sümptomid, kuid endiselt on Eestis ka haiguse deltatüvi. Kui inimene sellega nakatub, on haiguse kulg tunduvalt raskem kui omikrontüve puhul.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles eile, et arve vaadates tuleb meeles pidada, et omikrontüve hiidlainet on juba oodatud. «See on tulnud igas riigis. Täna (eile – L.-E. L.) on siin Covid-19 rekord. Meie nakatumine võib tõusta 6000–8000 nakatumiseni päevas,» möönis peaminister.