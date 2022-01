Majanduse lühiuudised

Töötingimuste kohta tuleb anda rohkem infot

Valitsus kiitis heaks ja saatis riigikogusse seadusemuudatused, mille järgi tuleb töötajaid juba enne tööle asumist lisaks tööülesannetele ja tasule teavitada ka paljudest teistest olulistest töötingimustest. Nii tuleb tööandjail edaspidi teavitada töötajaid ka pakutavatest koolitustest, tööandja hüvitatavast puhkusest, katseaja kestusest, ületunnitöö tegemise tingimustest, töölepingu ülesütlemise vormist ja põhjendamiskohustusest ning maksude ja maksetega saadavast kaitsest. Seni pidid enne tööle asumist olema töötajale teada näiteks tööülesanded, tasu ja palgapäev, tööaeg ja töökorralduse reeglid. BNS

Kohaliku idufirma väärtus kerkis 35 miljardi euroni

Rahvusvaheline finantstehnoloogia ettevõtte Checkout teatas eile, et ettevõtte väärtus on pärast viimast rahastusvooru kerkinud 35 miljardi euroni. Euroopa idufirmade edetabelis annab see teise koha. Esikohal on samuti makselahendusi pakkuv Rootsi iduettevõte Klarna, mille väärtuseks on hinnatud 40 miljardit eurot. Viimases investeerimisvoorus kaasas Checkout miljard dollarit. Osalesid mitmed uued ja olemasolevad investorid, teatas ettevõte kolmapäeval. Läinud suvel omandas Checkout Eesti tarkvaraarendusettevõtte Ice­fire ning rajas Icefire 110 tehnoloogiainseneri toel Tallinnasse oma Londoni peakorteri järel suuruselt teise arenduskeskuse. Seejuures on ettevõtte tehnoloogiajuht eestlane Ott Kaukver (pildil). PM

Arco Vara asub tegelema ehituse peatöövõtuga

Arco Vara teatas, et asutas ehitusettevõtte Arco Tarc ja võtab peatöövõtu enda kätte. Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe selgitas, et vajadus oma ehitusfirma järele tekkis arendusmahu kasvamisest ja Arco Vara arenduste ajakavast, kus on tekkinud selged pikaaegsed ehitusmahud. «Lisaks jõudsime olukorda, kus mitmed ehitusettevõtted ei olnud valmis pikaajalisi ja mahukaid lepingud sõlmima, kuid Arco Vara soovib ise olla oma ärilise ajakava peremees,» ütles Niinemäe. Arco Tarc OÜ on 100 protsenti Arco Vara ASi tütarettevõte, mille peamine ülesanne on Arco Vara grupi arenduste ehituse peatöövõtt. Pikemas plaanis tahetakse hakata pakkuma ehitusteenust ka teistele tegijatele. PM

YouTube on eestlaste seas populaarseim voogedastaja

Eesti kasutajate seas on kõige menukam voogedastusplatvorm YouTube, samas kui keskmiselt veedab üks vaataja kõige rohkem aega Netflixis, selgub telekomioperaatori Elisa statistikast. Mullu kasutas YouTube’i iga kuu ligi kolm korda rohkem kasutajaid kui Netflixi ja enam kui 35 korda rohkem kui Amazon Prime Videot. Võrreldes eelneva aastaga on aga YouTube’i vaatajaskond vähenenud, samas kui Netflixi kasutajate hulk on ligi kolmandiku võrra tõusnud. BNS

Bensiini hind tegi kõikide aegade rekordi

Bensiin 95 maksab tanklates 1,599 eurot. Nii kallid pole mootorikütuste hinnad varem olnud ning aasta algusega võrreldes on kütuseliitri hind tõusnud kaheksa sendi võrra. Bensiin 98 maksab nii Neste, Olerexi kui Circle K tanklates juba 1,645 eurot liiter ning diislikütus 1,410 eurot liiter. PM