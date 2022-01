Mõned päevad tagasi toimus Tallinnas üks kohtumine, kohal tähtsad inimesed, valitsustegelased. Ühel hetkel astus juurde Kersti Kaljulaid – ka tema oli seal – ja küsis talle omasel nõudlikul toonil: «Mis on valitsuse plaan elektrikriisi lahendamiseks?» Ja üks valitsustegelane vastas: «Me palvetame. Me palvetame, et Rootsis ja Norras sajaks, et sealsed hüdroelektrijaamade reservuaarid täituksid, et vesi hakkaks voolama ja rohkem odavamat elektrit tootma.»