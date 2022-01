Shetlandi saarel Šotimaal puhub vile tuul ja vahutav meri peksab vastu kaljusid. Vaatepildid on nii kaasahaaravad, et tekib tahtmine haarata esimese lennupileti järele ja kohale söösta. Daamide südamed paneb iseäranis hellalt tuksuma «Shetlandi» seriaalis peaosas olev detektiiv Jimmy Pérez (Douglas Henshall), kes on leskmees ning ei suuda armuasjades õigele rajale astuda.

Nüüd juba seitsmendat hooaega jooksva sarja peategelasest Douglas Henshallist (55) on saanud üle maailma tuntud kangelane, kes sõidab ringi pikapautoga ning rõivastub tumesinisesse poolmantlisse, mis teda tuulte ja tormide eest kaitseb. Henshall ütles BBC-le, et pärast koroonast põhjustatud lukustatust oli väga kummaline tagasi võtteplatsile minna, sest filmimises oli ligi poolteiseaastane paus, kus ta veetis aega pereringis ning sotsialiseerumise tipphetk oli kohalikus poes käimine. Detektiiv Péreze rolli sisse elamine pole aga näitlejale eriline probleem, sest see on tal juba veres.