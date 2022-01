Majanduse lühiuudised

Tallinki reisijate arv langes, Viking Line’il kasvas

Kvartalistatistika kokkulöömisel selgub, et laevafirma Tallink reisijate arv kahanes eelmisel aastal 20 protsenti, 2,96 miljoni reisijani. Languse taga on peamiselt Tallinna-Helsingi liini reisijate arvu 28-protsendiline kukkumine 1,76 miljoni reisijani, mille peamine põhjus oli Soome kehtestatud karmid reisijapiirangud. Soome ja Rootsi vahel sõitvate Tallinki laevareisijate arv langes eelmisel aastal kolm protsenti, 0,95 miljoni reisijani. Viking Line teatas aga Helsingi börsile, et nende reisijate arv kasvas mullu 20,2 protsenti, 2,32 miljoni reisijani. Ka Viking Line’i tabas märkimisväärne reisijate arvu langus Soome-Eesti liinidel: reisijate hulk vähenes 21,1 protsenti, 0,59 miljoni inimeseni. Tallinki kaubaveomaht kasvas eelmisel aastal 2,6 protsenti, 269 170 konteinerini, Viking Line’i maht 2,9 protsenti, 129 278 ühikuni. PM