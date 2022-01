Välismaa lühiuudised

Riigireetmises süüdistatav Porošenko naasis Ukrainasse

Ukraina endine president Petro Porošenko naasis eile kodumaale, et astuda riigireetmises süüdistatavana kohtu ette. Aastatel 2014–2019 presidendina töötanud Porošenko sõnul on süüdistus poliitiliselt motiveeritud. Kiievi lennujaamas, kuhu Porošenko saabus Varssavist, tervitas teda mitu tuhat toetajat. Prokuratuur nõudis, et Porošenko tasuks ühe miljardi grivna (31 miljoni euro) suuruse kautsjoni, samuti peaks ta kandma elektroonilist jälgimisseadet. Süüdistuse järgi oli üks Ukraina rikkamaid ärimehi Porošenko seotud kivisöe müügiga, mis aitas rahastada aastatel 2014–2015 Ida-Ukraina separatiste. Porošenko varad on külmutatud ja süüdimõistmisel ootab teda kuni 15-aastane vangistus. AP/BNS