Eile kella ühe paiku päeval ootas Nõo lähistel Nõgiaru teeristis Mercedes-Benzi juhtinud naine vasakpöörde võimalust. See jäi aga märkamata Renault’ kaubikut juhtinud noorele mehele, kes sõitis Mercedesele tagant otsa. Kaubikujuht tunnistas, et otsis parasti midagi kõrval­istmelt ning kui pilgu uuesti teele tõstis, oli ta Mercedesele juba nii lähedal, et kokkupõrget polnud võimalik vältida.