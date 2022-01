Tervise lühiuudised

Viirus tõstab hulgiskleroosi tekkeriski

Harvardi T.H. Chani rahvatervise kooli teadurid on teatanud esimestest kindlatest tõenditest, mis kinnitavad, et hulgiskleroos ehk Sclerosis multi­plex võib olla peamiselt põhjustatud Epstein-Barri viiruse (EBV) infektsioonist. Jälgides enam kui 10 miljonit USA sõjaväelast 20 aasta jooksul, leiti, et EBV-nakkus suurendab hulgiskleroosi haigestumise riski 32 korda. Uuringus keskenduti 801 sõdurile, kellel diagnoositi hulgiskleroos. Keskmine aeg Epstein-Barri viirusega nakatumisest hulgiskleroosi tekkeni oli 7,5 aastat. Teadurid rõhutavad, et leiud ei tähenda, nagu oleks EBV-infektsioon haiguse ainus põhjus. Tõenäoliselt peab osa inimestest olema haigusele vastuvõtlik mitmete geneetiliste ja/või keskkonnategurite tõttu ja viirusnakkus annab otsustava tõuke. Science/PM