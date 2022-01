Majanduse lühiuudised

Eesti Energia: kõrgete hindadega suurt tulu ei teeni

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul on ettevõte mõnes mõttes oma klientidega samas olukorras – kõrgete hindade juures elektrimüügist märkimisväärset tulu teenida ei ole võimalik. «Börsiklientide jaoks ostame elektri Nord Pooli elektribörsilt. Kui elektri börsihind on kallis, siis meie sellest rohkem kasumit ei saa,» ütles Roos. Kui klient sõlmib fikseeritud hinnaga lepingu, siis ostab Eesti Energia sel hetkel tema eeldatava tarbimismahu jagu elektrit Nasdaqi tulevikutehingute börsilt. «Aga kui me prognoosisime, et fikseeritud paketi klient tarbib kuus 300 kilovatt-tundi, ent tegelikult tarbis 500 kilovatt-tundi, peame elektrimüüjana selle vahe katma Nord Pool Spoti hindadega, mis on mitu korda tõusnud,» selgitas Roos. BNS