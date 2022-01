Liigsuremus teeb ametnikele tõsist muret

Eelmisel aasta oli anomaalne: kui tavaliselt on surmade arvu aastased kõikumised jäänud 300 ringi, siis eelmisel aastal suri lausa 2500 inimest enam. Eriline on ka see, et surmasid registreeriti möödunud aastal 5307 võrra rohkem kui sünde.