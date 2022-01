Majanduse lühiuudised

Nafta hind seitsme aasta kõrgeim

Eile ennelõunal kerkis Brenti toornafta barreli hind 88,13 dollari tasemele. Samal ajal kallines WTI toornafta barrel 85,74 dollari tasemele. Nii kõrget nafta hinda sai viimati näha enam kui seitsme aasta eest, 2014. aasta oktoobris. Nafta hind on aasta algusest ehk vähem kui kolme nädalaga kerkinud üle 11 protsendi. Viimase 12 kuuga on hinnatõus 59 protsenti. PM

Anett Kontaveidi osalusega firma ostis hotelli

Fondivalitseja East Capital Real Estate müüs Kuressaare Georg Otsa nimelise spaahotelli hoone hotelli siiani käitanud Legendhotelsiga seotud ettevõttele Cornada OÜ. Tehingu hinda poolte kokkuleppel ei avaldata, teatas East Capital Real Es­tate. Omanikke vahetanud hoone pindala on 6600 ruutmeetrit, hotellis on 92 numbrituba, spaa, konverentsikeskus ja restoran. Hotell avas uksed 2004. aastal. Cornada OÜ on eelmise aasta detsembris asutatud ettevõte. E-Krediidiinfo andmetel on ettevõtte tegelikeks kasusaajateks Tarmo Sumberg (42,5%), Kalev Tanner (21,25%), Raul Uutmann (21,25%) ja Anett Kontaveit (15%). BNS/PM