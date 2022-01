Elektritüli ei näi lõppevat

Pevkur rääkis eile saates Otse Postimehest, et lisameetmete vajalikkuses ei kahtle kumbki koalitsioonipartner. «Samas on vaja iga esitatud meede läbi arutada ning sellega me hetkel tegelemegi.» Ta täpsustas, et kuigi Keskerakond on oma ettepanekud avalikult välja käinud, on kokkulepe, et ühised meetmed tehakse avalikuks siis, kui need on omavahel kokku lepitud ja läbi arvutatud.