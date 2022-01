Välismaa lühiuudised

Venemaa, Hiina ja Iraan korraldavad ühisõppuse

Iraan, Venemaa ja Hiina alustavad täna ühist mereväeõppust, mis Iraani teatel peetakse 17 000 ruutkilomeetri suurusel alal India ookeanis. Teherani sõnul on õppuse eesmärk suurendada suutlikkust ja lahinguvalmidust, tugevdada sõjalisi sidemeid Iraani, Venemaa ja Hiina mereväe vahel ning tagada ühist julgeolekut ja võidelda mereterrorismi vastu. Eile Moskvat külastanud Iraani president Ebrahim Raisi ütles, et Teheranil pole piire sidemete laiendamisel Venemaaga. Venemaa teatas eile, et peab jaanuaris ja veebruaris Atlandi ookeanis, Vaikses ookeanis, Põhja-Jäämeres ja Vahemeres suured mereväeõppused enam kui 140 sõjalaeva ja muu alusega. Õppustel osaleb veel 60 lennukit, tuhat sõjatehnikaühikut ja umbes 10 000 sõdurit, teatas Venemaa kaitseministeerium. AFP/BNS