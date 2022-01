Raha abil saab mõõta ja majandada. Raha on nii signaal kui ka energia, selles on nii kirge kui ka kurja. Tegemist oli ka innovaatilise illusiooniga – virtuaalreaalsusega ammu enne arvutite ajastut, kirjutab teadus- ja tehnikatoimetuse juhataja Marek Strandberg.

Raha on banaalselt tavapärane substants. Kui küsida inimestelt, mis raha õigupoolest on, leidub vastuseid seinast seina. Kujutatakse ette, et raha on ekvivalent ja midagi püsivat. Tõsi, tegemist on ekvivalendiga, aga mitte millegi väga püsivaga.