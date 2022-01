Eesti lühiuudised

Esmaspäeval teeb Postimehe tiraaž rekordi – 150 000

Ajalehte Postimees trükitakse esmaspäeval, 24. jaanuaril 150 000 eksemplari, mis on viimaste aastate rekord. Hiigeltiraažiga Postimees jõuab lisaks tellijatele veel enam kui 100 000 postkasti üle kogu Eesti. «Viimaste aastate suurima tiraažiga tahame üllatada neid inimesi, kes veel pole jõudnud Postimeest koju tellida,» kommenteeris Postimehe peatoimetaja Marti Aavik. «Meie toimetusse on juurde tulnud palju tugevaid ajakirjanikke, lood on mitmekesised ja põnevad. Kogu aeg arendame lugude jutustamist lisaks tekstile ka piltide ja graafikutega. Parafraseerides Mark Twaini, kuuldused paber­lehe surmast on ennatlikud.» PM