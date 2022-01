Majanduse lühiuudised

Tootmine kallines detsembris veerandi jagu

Maa-ameti andmetel toimus 2021. aasta IV kvartalis 15 733 ostu-müügitehingut rekordilise koguväärtusega 1,64 miljardit eurot. Tehingute arv oli kuus protsenti ja koguväärtus 35 protsenti suurem kui aasta tagasi samal ajal. Eelmise kvartaliga võrreldes oli tehingute arv kaheksa protsenti ja tehingute koguväärtus 27 protsenti suurem. Ostu-müügitehingute koguväärtus oli 2021. aasta neljandas kvartalis 1,64 miljardit eurot, mis on kõigi aegade rekord. Ostu-müügitehingute koguväärtus on ületanud ühe miljardi piiri viimased viis kvartalit. PM

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on reisikeelud ja -piirangud osutunud ebatõhusaks, mida näitas selgelt omikrontüve tõttu lennuliikluse peatamine Lõuna-Aafrika suunal mullu novembris. WHO teatas eile, et rahvusvahelised reisikeelud «ei anna lisandväärtust ja aitavad jätkuvalt kaasa riikide majanduslikule ja sotsiaalsele surutisele». WHO kutsus valitsusi ka üles mitte nõudma vaktsineerimistõendit kui ainsat reisijate riiki sisenemise võimalust, viidates vaktsiinide kättesaadavuse ebavõrdsusele maailmas. Deutsche Welle/PM