Kuigi põletatud autod on Vabariigi väljakult ära veetud ja suurem sodi ära koristatud, annab siiani kõik märku kahe nädala tagustest sündmustest. Vabariigi väljaku põhjaosas on tugevalt saanud kannatada telekanalite hoone, mille üks pool on seestpoolt enam-vähem tühjaks põlenud. Akendest paistab söestunud mööbel ja seintes on arvukad kuuliaugud.