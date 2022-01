Alustuseks uuris Postimees, kuidas Venemaa poliitiline ja sõjaline juhtkond suhtub Vene ekspertide meelest Baltimaades asuvatesse NATO lisaüksustesse. Enamik ekspertidest väitis, et Venemaa saab suurepäraselt aru, et mingit ohtu need üksused ei kujuta. Üks ekspert tõi välja, et Venemaa võtab ohuna eelkõige NATO lennukite kohalolekut kolmes lennuväebaasis Eestis, Lätis ja Leedus.