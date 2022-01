«Üllatavaks leiuks võiks nimetada seda, et kuigi oleme harjunud kuulma, et risk saada raske Covidi kulg on kõrgem vanematel ja haigematel inimestel, tuleb arve vaadates välja, et 70 protsenti nendest, kes Covidi tõttu haiglaravi vajasid, ei ole tegelikult väga haiged inimesed,» nendib Meister. «Nende Charlsoni komorbiidsuse indeks oli null ehk neil ei olnud diagnoositud või nad ei ole pöördunud viimase aasta jooksul arsti vastuvõtule mõne sellise kroonilise haiguse tõttu, mis tõstab surmariski. Seega on täiesti väär arusaam, et haiguse raskest kulust on ohustatud vaid vanad ja haiged.»