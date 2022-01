Välismaa lühiuudised

​Soomes algas kohus endise siseministri üle

Soomes algas eile kohus endise siseministri Päivi Räsäneni üle, kes on kohtu all homoseksuaalsust tauninud sotsiaalmeediapostituste tõttu. Kristlike demokraatide endine juht Räsänen eitas süüd ässitamises vähemuse vastu ja ütles, et kaitseb sõnavabadust ja religiooni. Räsänen on nimetanud homoseksuaalsust psühhoseksuaalseks arenguhäireks, öelnud, et homoseksuaalid on düsfunktsionaalsed, ja süüdistanud Soome luteri kirikut «häbi ja patu tõstmises uhkuseasjaks». Vihaõhutamise süüdistus ähvardab ka piiskop Juhana Pohjolat, kes avaldas eksministri kirjutisi Soome Luteri Sihtasutuse võrgulehel. AFP/BNS