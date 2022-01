Majanduse lühiuudised

Ministeerium soovib muuta postiseadust

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna juhataja Tõnu Nirk ütles esmaspäevasel riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et ministeerium loodab juba lähikuudel avalikustada postiseaduse muudatuseks tarviliku väljatöötamise kavatsuse. «Aga ma loodan ka väga, et see tekitab diskussiooni ühiskonnas laiemalt postiteenuse tuleviku üle, millist teenust oodatakse ja kuidas seda teenust siis kõige optimaalsemal moel riigi poolt tuleks tagada ja korraldada,» ütles Nirk. BNS

EVEA: võrgutasu alandamisest ei piisa

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) leiab, et ettevõtjad vajavad energiakriisis tõhusamat toetusmudelit kui pelgalt võrgutasu alandamine, mis ei aita, kui elektriarve on tavapärasest kolm korda suurem. Kui aga jätta ettevõtjad energiakriisis hätta, siis tõusevad EVEA presidendi Heiki Ritsi sõnul hinnad, väheneb ostujõud ning seetõttu kaob ettevõtete käive, kaovad paljud töökohad ning väheneb riigi maksutulu, aga kulud sotsiaalsüsteemile kasvavad märkimisväärselt. BNS

Ministeerium ei toeta raamatumaksu langetamist

Cleveron jaguneb kaheks ettevõtteks

Cleveroni juhatus ja nõukogu on esitanud aktsionäride koosolekule kinnitamiseks ettevõtte jagunemiskava, mille järgi jaguneb Viljandi pakiautomaatide tootja hiljemalt aprillis kaheks. Cleveron AS jätkab senise põhitegevusega, milleks on pakiautomaatide ja robotite tehnoloogia arendus, tootmine ning globaalne müük. Ettevõttest eraldub alates 2018. aastast tegutsenud autonoomse pakiveosõiduki arendusosakond, kuhu kuulub praegu ligi 50 inimest ning millesse Cleveron on investeerinud üle viie miljoni euro. Uue ettevõtte nimeks saab Cleveron Mobility AS. Jagunemise tulemusena saavad kõik, kes on tänavu 15. märtsi seisuga aktsionärid, iga Cleveroni aktsia eest 100 Cleveron Mobility aktsiat. PM