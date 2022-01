Raha põleb: börsid värisevad inflatsiooni- ja sõjahirmus

Kuna aktsiaturg on koroona-aastatel väga kõrgele kerkinud, siis võtavad mitmed investorid praegu riskantsematest varadest kasumit. FOTO: Foto: Arvo Meeks

Kui eelmisel nädalal avaldasid analüütikud lootust, et algav tulemuste hooaeg juhib investorite meeled jälle aktsiate kasvu radadele, siis tänaseks pole see lootus veel täitunud. Börsid alustasid nädalat nii Aasias kui ka Euroopas suuremat sorti langusega, nagu ka Tallinnas, kus OMXT indeks langes eile 4,65 protsenti. Stoxx 600 on jaanuarikuisest tipust kaotanud ligi kaheksa protsenti. Palju paremini pole käinud ka USA börside käsi, kus eilegi alustasid indeksid börsipäeva paariprotsendise langusega.