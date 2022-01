Tõnis Saarts: peaministripartei ja energiakriis, kas kaotajast võitjaks?

Poliitilistelt liidritelt eeldatakse kriisiolukorra lahvatamisel kolme käiku. Algatuseks, et nad seletaksid rahvale arusaadavalt lahti, mis ja miks on juhtunud. Teiseks, et nad näitaksid üles empaatiavõimet, üritades mingilgi määral samastuda hädasolijatega. Ja kolmandaks, et nad saadaksid selge sõnumi, et olukord ei välju kontrolli alt ning töötatakse pingsalt võimalike lahendusvariantidega, kirjutab politoloog Tõnis Saarts