Välismaa lühiuudised

Belaruskali plaanib Leedult hüvitist nõuda

Valgevene väetisetootja Belaruskali kavatseb nõuda kahjutasu Leedu riiklikult raudteefirmalt Lietuvos Geležinkeliai (LTG), mis tühistab 1. veebruaril Valgevene firmaga sõlmitud lepingu. Raudteefirma kinnitas, et on saanud Belaruskalilt kirja, kus nõutakse kehtivate lepinguliste kohustuste täitmist ja hoiatatakse kahjutasu nõudmisega. LTG eksjuht Mantas Bartuška ütles, et raudteefirma võib olla silmitsi mitmesaja miljoni euroni ulatuvate hagide ja isegi pankrotiga, kui Belaruskali kohtusse pöördub. LTG sõlmis 2018. aasta kevadel Belaruskaliga lepingu 11 miljoni tonni Valgevene väetise tarnimiseks aastas läbi Leedu Klaipėda sadamasse. Detsembris jõustusid Belaruskalile USA sanktsioonid. BNS