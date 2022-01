Toiduainete hinnašokk ootab alles ees

Toidutootjad, kellega Postimees suhtles, tunnistasid, et tasahilju on juba hindu tõstma hakatud. Kindlate toodete eelistajad on seda juba ka märganud, ehkki vilunud poodlejad leiavad sooduspakkumiste seast siiski veel kaupa ka enam-vähem endise hinnaga.

Viimase üheks põhjuseks on asjaolu, et tootjatel on jaekettidega lepingud, mis kohustavad hinnatõusust ette teavitama 30-60 päeva. Teiseks hoiavad kauplusketid hindu jõuga all odavketi Lidli turuletuleku ootuses.