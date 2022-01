Keskkonnaohtlikel vrakkidel alustatakse uuringuid

Järgmisel kahel aastal viivad politsei- ja piirivalveamet (PPA) ja keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) läbi ühisprojekti, hindamaks Eesti merealal asuvate laevavrakkide potentsiaalset ohtlikkust. Eesti merealal on hinnanguliselt 500 laevavrakki, neist osa on vanad puitlaevad, mis suurt reostusohtu ei kujuta. Küll aga pärineb enamik laevu I ja II maailmasõjast ning nendel laevadel võib olla kümneid kuni sadu tonne laevakütust, mille lekkimisel on suur oht ulatusliku merereostuse tekkeks.