Majanduse lühiuudised

Eestlased jätsid e-poodidesse mullu 2,5 miljardit eurot

E-ostlemise käive kerkis Eesti Panga andmeil mullu 2,5 miljardi euroni. Aasta varem oli see 1,66 miljardit eurot, mis tähendab enam kui 50-protsendilist kasvu. Seejuures ostsid Eesti elanikud kohalikest e-poodidest 1,4 miljardi euro eest ja 1,1 miljardit eurot viisid eestlased välismaistesse e-poodidesse. Ainuüksi neljandas kvartalis tehti kuus keskmiselt kuus miljonit e-ostu, mille kogukäive oli 249 miljonit eurot. E-ostude arv oli seega neljandas kvartalis 31 protsenti suurem kui aasta varem ja käive kasvas 59 protsenti. E-ostu keskmine suurus oli neljandas kvartalis 42 eurot, seejuures Eestist tehtud ostude puhul 40 eurot ja välismaalt ostes 44 eurot. PM

Karise majandusnõunikuna alustab tööd Kaspar Oja

President Alar Karise majandusnõunikuna alustab alates 1. veebruarist tööd Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Oja jätkab ka tööd Eesti Pangas, kus ta on töötanud üle kümne aasta ökonomistina ja tegelenud peamiselt majanduse modelleerimise ning majandusanalüüsiga. Ta on teinud kaastööd erinevates projektides, lugenud ülikoolides loenguid ja avaldanud arvamuslugusid majandusarengu päevakajaliste probleemide kohta. Ojal on magistrikraad cum laude majandusteaduses Tartu Ülikoolist. PM

Ida-Virus hakatakse tootma plastjäätmetest õli ja gaasi

Viru Keemia Grupp (VKG) ja Kiviõli Keemiatööstus hakkavad ellu viima ühisprojekti, mille käigus kasutatakse olemasolevat põlevkiviõli tootmise tehnoloogiat, et töödelda mujal kasutuks muutunud plastjäätmed ümber õliks ja gaasiks. Tööstuslik katsetehas võiks kõige varem valmida viie aasta pärast. VKG arendusdirektori Indrek Aarna sõnul seisneb ühisprojekti tugevus selles, et töödeldakse sorteerimata ja määrdunud plastjäätmeid ning kasutamist leiavad ka need plastjäätmed, mida varem oli võimalik ainult ladestada või põletada. BNS

Ööklubid nõuavad õigust öösiti lahti olla

29 ööklubi esindajad pöördusid valitsuse poole ettepanekuga kaotada ära avalike ürituste hiline toimumiskeeld ning asendada vaktsiinipass negatiivse testitulemuse nõudega. Ööklubide juhid toonitavad ühiskirjas, et valitsuse korraldusega on neil pärast kella 23 majandustegevus täielikult keelatud, kuid just öisel ajal, kella 23–4 toimub nende tavapärane majandustegevus. Piirangu tõttu langes allakirjutanud ettevõtjate käive mullu novembris-detsembris võrreldes oktoobriga 97 protsenti. BNS

ELi kohus tühistas Inteli hiigeltrahvi

Euroopa Liidu kohus tühistas kolmapäeval 1,06 miljardi eurose trahvi USA kiibitootjale Intel, leides, et Brüssel ei tõendanud konkurentsireeglite rikkumist piisavalt. Luksemburgis asuv üldkohus langetas otsuse 12 aastat pärast trahvi määramist ja Euroopa Komisjon võib selle vaidlustada. Tegu on kolmanda kohtuotsusega antud kaasuses. Sama kohus jättis 2017. aastal trahvi jõusse, kuid Euroopa Kohus (ECJ) käskis üldkohtul otsuse üle vaadata. Komisjon määras 2009. aastal trahvi, öeldes, et Intel pakkus klientidele allahindlusi oma kiipide soosimiseks AMD omade asemel. BNS