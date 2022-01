172 meetri pikkuses ajaloolises paekivihoones saab olema 25 läbi kolme korruse planeeringuga nn loft-tüüpi elamispinda. Kõigis korterites on 6,4 meetri kõrgused elutoad ning läbi mitme korruse teised ruumid. «Korteritel on suured ruudustatud kaaraknad ja igal korteril on privaatses suletud hoovis oma isiklik terrass ja kuni saja ruutmeetri suurune muruala. Elupindade suurus on kuni 157 ruutmeetrit,» rääkis Volta kvartali arendaja Endoveri juhatuse liige Robert Laud.