Majanduse lühiuudised

Eluasemelaenud kasvasid detsembris kiiresti

Kruudal ei õnnestunud pankrotiasja rohkem venitada

Tartu ringkonnakohus jättis jõusse kunagise suurettevõtja Oliver Kruuda (pildil) pankrotimääruse ja seda otsust ei saa Kruuda ka riigikohtusse edasi kaevata. Kruuda väitis, et Iiri kohus kuulutas tema pankroti välja mullu, seega puudus maakohtul pädevus uut menetlust alustada. Lisaks tõi Kruuda välja, et kuna ta on elanud vähemalt üle kuue kuu Iirimaal, kuulub menetluse läbiviimise pädevus Iirimaa kohtule. Ringkonnakohus leidis, et Kruuda hoidis kõrvale kohustuste täitmisest, varjas end võlausaldajate eest ja eelduslikult just sel eesmärgil lahkus Eestist. Tema sihiks on olnud lükata pankroti väljakuulutamist edasi kuni vara tagasivõitmise tähtaegade möödumiseni. PM