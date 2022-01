Talvekülmad ähvardavad rikkuda Läänemaal rapsisaagi

Botaanik Tõnu Ploompuu tõdes selle talve ilmaolusid Läänemaal seirates, et talivili satub seal suure tõenäosusega löögi alla. Põhjuseks nimetas ta detsembris pikalt valitsenud pakast, lumevaeses piirkonnas jäi temperatuur mõni päev alla 20 kraadi. «Rapsile on seda palja maaga liiga palju, võimalik, et ka uuematele õrnematele taliteraviljasortidele,» tähendas Ploompuu.

«Külmaga külmus maa korralikult. Selles mõttes on hea, et mullas talve üle elavatele kahjuritele on see sageli vastuvõetamatu. Kartulimardikat peaks Läänemaal tuleval aastal vähe olema.»