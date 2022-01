Uuendatud vaktsineerimiskava põhiteravik on suunatud tõhustusdoosidele

Minister Kiik ütles, et nüüd on perearstide ja teiste meedikute põhiülesanne kiiresti vaktsineerida tõhustusdoosiga eakamad ja riskirühmad. «60-aastastest ja vanematest on enam kui pooled saanud tõhustusdoosi ning vaktsineerimine läheb edasi. Nooremate täisealiste hõlmatus püsib mõnevõrra madalam, huvi tõhustusdoosi vastu on leigem,» rääkis Kiik. Ta lisas, et muidugi pakutakse tõhustusdoosi ka digiregistratuuri, ajutiste vaktsineerimiskeskuste ja perearstikeskuste kaudu, lisaks kestab kampaania «Kolmega on kindlam», milles toonitatakse, et tõhustusannuse saanutel on risk raskelt haigestuda 25 korda väiksem kui vaktsineerimata inimestel.