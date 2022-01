Haridusminister usub ülikoolidega kokkuleppele jõudmisesse

Liina Kersna kinnitas, et tasuline kõrgharidus ei tule tagasi. On väga oluline, et koolist tulnud üliõpilane saab õppida tasuta eesti keeles. FOTO: Tairo Lutter

Kõrgkoolide rektorid panid kanna vastu maad ning teatasid haridus- ja teadusministrile Liina ­Kersnale (RE), et nad ei ole nõus uusi haldus­lepinguid sõlmima enne, kui rahastamisperspektiiv ei ole selge, sest kõrgharidus on olnud krooniliselt ala­rahastatud. Minister ütles valitsuse pressikonverentsil, et tunneb end rektorite poolt n-ö kahvlisse aetuna. Ülikoolide rektorid kinnitasid aga, et ­nemad ­tahavad vaid dialoogi, et leida parim võimalik lahendus. Kersna rääkis Posti­mehele, milliseid järgmisi samme tuleks astuda, et lahenduseni jõuda.