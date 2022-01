Nii mõnigi võis üllatuda, kui sai sel nädalal teada, et NOËPi (Andres Kõpperi) eelmisel aastal ilmunud «No Man Is An Island» oli tegelikult alles tema ­debüütalbum. Selle eest viis muusik Eesti Muusikaauhindadelt koju neli pilli puhuva naise kuju. FOTO: Konstantin Sednev