Lumetormi järeltöö on nagu tasuta MyFitness

«Pean tööle minema, aga ei pääse autoga välja,» ütles Postimehele Kallo (61), kes juba enne üheksat Nõmmel maja ees lund lükkas, moraalseks toeks koer Lotte. Traktor oli tänavalt läbi sõitnud ja kõnnitee ning aia ette sahaga lumevalli lükanud. «Vallid on sellised igal talvel pärast traktorit. Ma usun, et nad ikka üritavad sahka veidi keerata, aga mis sa teed, kui lund on nii palju,» lausus mees ja lisas, et eks ole ka rohkem lund nähtud kui eile hommikul koduuksest väljudes.