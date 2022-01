Viikingid, vägivald ja reetmine – mis saaks valesti minna!

ETV2 neljaosalise sarja «Salme viikingid» keskmes on kaks Saaremaalt Salmelt avastatud 8. sajandi skandinaaviapärast laevmatust. FOTO: Mari-liis Nellis/Err

Möödund aasta detsembris tuli ETV2s ekraanile neljaosaline sari «Salme viikingid», mille keskmes on kaks Saaremaalt Salmelt avastatud 8. sajandi skandinaaviapärast laevmatust. Esmaeetris vaatas iga sarja osa ligi 40 000 vaatajat. Kuigi need laevmatused on kahtlemata erakordne leid rahvusvahelises kontekstis ja minevikul põhinev lavastuslik dokumentaal pigem uudne žanr Eestis, pole teos meedias eriti vastukaja tekitanud. Arheoloogidena tahame tunnustada filmi tegijaid ja selles osalejaid ning soovitame seda kindlasti vaadata.