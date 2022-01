Majanduse lühiuudised

Aktsiate kukkumine lõi rikaste edetabeli segi

Maailma rikkaimate inimeste varandus on netoväärtuses 2022. aasta esimestel nädalatel langenud. Esikümne ainus erand on Warren Buffett (pildil). Tehnoloogiaaktsiate hiljutine langus on vähendanud maailma rikkaima inimese ehk Tesla tegevjuhi Elon Muski varandust tänavu 54 miljardi dollari võrra, 216 miljardi dollarini. Amazoni asutaja Jeff Bezos on kaotanud 27,8 miljardit dollarit, Google'i asutajad Larry Page ja Sergey Brin mõlemad üle 12 miljardi dollari ning Facebooki juht Mark Zuckerberg on kaotanud 15,2 miljardit dollarit. PM