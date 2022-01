Välismaa lühiuudised

Raport taunib Briti valitsuse juhtimisvigu

Briti peaministri Boris Johnsoni Downing Streeti büroo ruumides koroonapiirangute ajal toimunud pidude uurimise tulemusel leiti, et osa üritusi ei oleks tohtinud lubada, ning toodi esile juhtimis- ja otsustusvead. Raporti koostas kõrge riigiametnik Sue Gray. Viha kaksikmoraali pärast on seadnud Johnsoni ameti ohtu ja põhjustanud kuuldusi, et ta võidakse tagandada või on sunnitud ise tagasi astuma. Eelmisel nädalal teatas Londoni politsei, et on algatanud toimunu uurimise. Gray sõnul ei saa ta raporti kohta kuigi palju öelda, sest politsei ei soovi oma juurdluse kallutamist. Johnson palus pidude pärast vabandust, kuid soovib ametis jätkata. «Ma saan aru ja heastan selle,» lausus Johson, kes lubas Downing Streeti tegutsemises teha ümberkorraldusi. AFP/BNS