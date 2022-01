Majanduse lühiuudised

Eesti elektritootmine kasvas tarbimisest kiiremini

Eleringi andmetel tootsid Eesti elektrijaamad eelmisel aastal 6,3 teravatt-tundi elektrit, mis on 32 protsendi võrra enam kui 2020. aastal. Tarbi­mine kasvas kuue protsendi võrra ja jõudis peaaegu üheksa teravatt-tunnini. Eelmisel aastal toodetud elektri­energiast 2,6 teravatt-tundi ehk 41 protsenti moodustas taastuvenergia, mille tootmine kasvas aastases võrdluses ligi 16 protsenti. Fossiilsetest allikatest tootmine suurenes möödunud aastal 46 protsenti. Eleringi ­juhatuse esimees Taavi Veskimägi sõnas, et Eesti tarbijatele on kättesaadav ­piisav hulk elektrijaamu ka tiputarbimise katmiseks. PM

Eesti tuumajaamafirma aktsiad tulevad kauplemisele

«Alates tänasest kuni 14. veebruarini on Funderbeami investeerimis- ja kauplemisplatvormi kaudu võimalik osta ning müüa Fermi Energia osakuid. Fermi Energia eesmärk on rajada ja käitada eelkõige Baltikumi energia­vajaduse rahuldamiseks kuni 300 MW elektrivõimsust tootvaid tuumareaktoreid ehk «väikereaktoreid»,» teatas ettevõte. Fermi Energia kaasasutaja ning juhatuse esimehe Kalev Kallemetsa (pildil) sõnul on tuumaenergeetika Eestile ainus tulevikulahendus, mis võimaldab liikuda süsinikuneutraalse majanduse poole ning tagab samas ka Eesti varustuskindluse. PM

Coop hakkab klientidele pakkuma lotopileteid

Alates veebruarist muutuvad Coopi lojaalsusprogrammi tingimused, mille tulemusena saavad kliendikaardi omanikud boonusraha asemel koguda lotopileteid, teatab ettevõte. Selline lahendus võimaldab kliendil valida, kas kasutada ostude eest ­kogutud boonuspunkte järgmiste ostude eest tasumiseks või lotopileti lunastamiseks. PM

839 400 tonni piima toodeti Eestis eelmisel aastal.

Norra lükkab probleemse LNG-tehase avamise edasi

Norra lükkab muret tekitava Hammerfesti LNG-tehase taaskäikulaskmise koroonaviiruse pandeemia mõju ning ekspluateerimispiirangute tõttu 31. märtsilt edasi 17. maile, edastas riigi naftagaasiettevõte Equinor. Üleilmse gaasinappuse ajal, mil lääne poliitikud otsivad LNGst asendust Vene gaasile, lootsid asjatundjad, et Norra võib tehase tööle panna pigem varem. BNS

Huawei kaebab Rootsi 5G toodete pärast kohtusse

Huawei teatas pühapäeval, et ­algatas Rootsi vastu ­kohtumenetluse, kuna riik keelas Hiina ­tehnoloogiahiiu 5G toodete turuletoomise. ­«Rootsi võimude otsus diskrimineerida Huaweid ja jätta see 5G kasutuselevõtust ­välja on oluliselt kahjustanud ­ettevõtte investeeringuid riiki. Sellega rikub Rootsi oma rahvusvahelisi kohustusi,» teatas Hiina ettevõte avalduses. BNS

Märtsis tõusevad saarte laevapiletite hinnad

Alates selle aasta 1. märtsist tõuse­vad peamiselt diislikütuse ja ­elektri hinna kasvust tulenevalt Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinidel ­reisijapiletite hinnad saarte külalistele. Saaremaa parvlaevaliinil tõuseb reisijapilet 1,29 euro võrra, Hiiumaa liinil 1,46 euro võrra. Sõiduauto pilet tõuseb Saaremaa liinil 3,6 euro võrra, Hiiumaa ­liinil 4,29 euro võrra, teatas transpordiamet. BNS