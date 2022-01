Kaitsjate taktika on Reps kohtus süüdistusest puhtaks pesta

Keres märkis eelistungil, et vastuvõtte, seminare või õhtusööke on valitsuses ja ministeeriumites peetud läbi aegade legitiimseks töövormiks ja eelarve kasutamise viisiks. «Mind üllatab, et selline valitsuse töövorm on prokuröri hinnangul ebaseaduslik. See on hävitav hinnang valitsuse tööle,» lausus Keres.