Eelmise kuu lõpus soovitas Euroopa ravimiamet anda tingimustega müügiloa Pfizeri Covid-19 ravimile Paxlovid, mis on mõeldud täiskasvanutele, kellel on suurem oht haiguse raskemaks kulgemiseks, näiteks Eestis on plaanis võtta ravim kasutusele riskirühmade tarbeks.