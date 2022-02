Valgevene ähvardas Leedule kätte maksta

Valgevene peaminister Raman Galovtšenka hoiatas eile, et Minsk kavatseb rakendada Leedu suhtes vastumeetmeid kaaliumitransiidi peatamise eest. «Vastumeetmed tulevad karmid. Nagu tavatsetakse öelda, vastame sümmeetriliselt. Otsus on langetatud, see puudutab raudteetransporti, mis tuleb Leedu alalt,» ütles Galovtšenka BelTA teatel. Valgevene president Aljaksandr Lukašenka ütles varem, et valitsus peab mõne päeva jooksul kehtestama Leedule kaubavedude tõkestamise eest vastumeetmed. Interfax/BNS